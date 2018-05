Azarenka maakt Europese comeback in Madrid 02 mei 2018

00u00 0

Goed nieuws voor Victoria Azarenka (WTA 99). De voormalige nummer één van de wereld, die vorig jaar een deel van haar seizoen gefnuikt zag door een vechtscheiding en een rechtszaak omtrent het hoederecht voor haar zoon Leo, speelt volgende week in Madrid. Begin dit jaar boekte Azarenka een eerste (kleine) overwinning voor de rechtbank waardoor haar zoon Californië kon verlaten en de Wit-Russin dus ook opnieuw toernooien kon aandoen. Eerder dit seizoen speelde ze al mee in Indian Wells en Miami. In Europa kwam Azarenka niet meer sinds Wimbledon 2017. (FDW)