Exclusief voor abonnees AZ morst wél met punten 19 augustus 2019

00u00 0

AZ, donderdag de Europese tegenstander van Antwerp, morste het voorbije weekend wél met de punten. De Alkmaarders - die op de eerste twee speeldagen in de Eredivisie zes op zes pakten - bleven nu steken op een 0-0-gelijkspel tegen FC Groningen. AZ ontving Groningen op het veld van FC Den Haag, want het stadion van AZ is nog steeds niet hersteld na de storm van 10 augustus. Vermeldenswaard is dat Jordy Clasie (ex-Club Brugge) op het middenveld voor het eerst sinds zijn transfer naar AZ mocht starten in de basis. Komende donderdag speelt AZ trouwens niet 'thuis' in Den Haag, maar in het stadion van Twente Enschede.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis