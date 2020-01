Exclusief voor abonnees AZ - KV Mechelen5-1 11 januari 2020

00u00 0

KV Mechelen is met 5-1 onderuit gegaan tegen AZ. Malinwa begon nochtans het best. De Camargo werd diep gestuurd door Bosiers en werkte netjes af. Lang kon KVM niet genieten tegen een beter AZ. Het slikte voor rust nog drie treffers. Na de pauze begon het stevig te waaien en regenen in Oliva. AZ bleef wervelen, Malinwa incasseren. Invaller Druijf zette met twee goals de 5-1 op het bord. Deze ochtend werkt KVM nog een training af, vanavond reizen ze naar België. (ABD)