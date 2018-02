Ayari gefilmd in apotheek 06 februari 2018

Sofien Ayari was niet veel meer dan een boodschappenjongen toen hij met Abdeslam en Belkaid in de Driesstraat verbleef - zo wou hij gisteren laten geloven. Hij kreeg geld van Belkaid om inkopen te gaan doen en over al de rest wist hij niet veel. Of dat allemaal klopt, valt nog te bezien. Maar feit is wel dat hij het was die al op 7 maart 2016 door de bewakingscamera van een apotheek in de buurt werd gefilmd. Die beelden werden opgevraagd nadat er een kasticket van de apotheek was teruggevonden in de Driesstraat.En hoewel Ayari zich vermomde met een bril en een pet, volstonden ze om hem te herkennen als één van de vluchters. (GVV)

