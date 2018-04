Axelle Red reist naar vluchtelingenkamp 10 april 2018

Even een dikke knuffel, daar heeft elk kind deugd van. Ook dit meisje in het vluchtelingenkamp van Azraq in Jordanië. Ze ontvluchtte de oorlog in haar thuisland Syrië. Zangeres Axelle Red bezocht het kamp als ambassadrice van Handicap International. In een ziekenhuis in Amman ontmoette ze ook vluchtelingen. Eind deze maand zal de Limburgse vertellen over haar indrukken op een conferentie in Brussel over de toekomst van Syrië en de regio.

