Axelle Red krijgt plaatsje in Eregalerij Radio 2 09 maart 2018

00u00 0

Axelle Red (50) heeft gisteren in Oostende haar plaatsje gekregen in De Eregalerij, een bekroning voor een opmerkelijke muzikale carrière. Organisatoren Radio 2 en Sabam for Culture zetten ook liedjesschrijfster Mary Boduin en componist Stefaan Fernande in de kijker.

HLN