Axel schiet op wild in Namibië 28 februari 2019

Nadat Axel Daeseleire zich vorige week onderdompelde in de illegale kinderhandel in India, trekt hij vanavond in 'Trafiek Axel' naar Namibië om er de lucratieve dierenjacht bloot te leggen. Hij telt er grof geld neer om een week te vertoeven tussen geroutineerde jagers. Zij rijden dagelijks naar afgesloten reservaten om er trofeeën te schieten. Bedreigd of niet, de dieren in het domein worden enkel gefokt voor de jacht. Axel gaat ook zelf gewapend het terrein op en komt oog in oog te staan met een gnoe. "Niet bewegen of ik mis mijn schot", sneert Daeseleire naar zijn instructeurs terwijl de adrenaline stijgt. Maar krijgt hij het ook echt over z'n hart om het dier genadeloos neer te knallen? (KDL)

