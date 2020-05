Exclusief voor abonnees Axel Merckx wil WK 2026 mee naar VS halen 20 mei 2020

Wordt het WK wielrennen in 2026 georganiseerd in Portland, Oregon? Als het van Axel Merckx afhangt wel. Hij zet mee zijn schouders onder het project dat de wereldtitelstrijd, elf jaar na Richmond, opnieuw naar de Verenigde Staten moet halen. "Ik help onder meer het parcours uitstippelen", verklaart Merckx zijn rol. "Ze willen het attractief maken, maar het mag ook geen slagveld worden. Een WK-circuit moet elk type renner kans bieden op de regenboogtrui, vind ik."

