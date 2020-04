Exclusief voor abonnees Axel Daeseleire uit kunstmatige coma 06 april 2020

Acteur Axel Daeseleire (51) is aan de betere hand. Dat bevestigde zijn familie gisteravond. Op vrijdag 27 maart raakte bekend dat de acteur twee dagen eerder met coronaverschijnselen was opgenomen in het Antwerpse Sint-Vincentiusziekenhuis. Hij was zelf uit voorzorg langsgegaan in het ziekenhuis met aanhoudende klachten. Daar werd vastgesteld dat hij positief testte op Covid-19. Al snel bleek dat de acteur ernstig ziek was, maar familie en entourage bevestigden noch ontkenden dat de acteur in een kunstmatige coma zou zijn gebracht. Verschillende bronnen meldden gisteren dat de acteur nu uit coma zou zijn gehaald. De familie wilde alleen kort reageren dat de acteur "nog een heel lange weg te gaan heeft". (SVH/TDS/IDR)

