Axel Daeseleire koopt nier voor 'zijn zieke vrouw' 14 maart 2019

Hoeveel kost een nier? 7.500 euro, zo blijkt vanavond uit 'Trafiek Axel'. Daeseleire (50) reist in het VIER-programma naar Nepal om het boonvormige orgaantje op de kop te tikken en komt er in aanraking met Prem Bajgai, die net uit de gevangenis komt op verdenking van illegale orgaanhandel. Met de smoes om zijn zieke vrouw te helpen belandt de Antwerpse acteur zonder het zelf te beseffen in een hevige concurrentiestrijd tussen verschillende nierhandelaren, die allemaal vechten om zijn centen. Maar topcrimineel Prem Bajgai wil al zijn concurrenten aftroeven: "Ik heb al 200 nieren verkocht", pronkt hij. "Zelfs die van mijn eigen vrouw." (DBJ)

