Exclusief voor abonnees Axel Daeseleire hackt en wordt gehackt 28 maart 2019

00u00 0

Axel Daeseleire (50) zoekt vanavond de grenzen van de privacy op, want in het VIER-programma 'Trafiek Axel' waagt hij zich aan identiteitsvervalsing. Zo zet hij online een appartement te huur en vraagt hij potentiële huurders om een kopie van enkele documenten door te sturen. Daar zien de geïnteresseerden geen graten in. Maar met enkele persoonlijke gegevens heb je al genoeg om online allerhande abonnementen af te sluiten of zelfs een lening aan te gaan. Een kopietje van een identiteitskaart en een loonbrief blijken voldoende om enorme sommen geld van nietsvermoedende personen te stelen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen