Axa lanceert polis voor medehuurders 22 augustus 2018

Steeds meer jongeren huren samen met enkele vrienden een huis of flat. Maar het afsluiten van een woonverzekering leidt voor hen vaak tot complexe situaties, waarbij iedereen apart op zoek moet naar een polis. Axa België pakt nu als eerste uit met een woonverzekering voor medehuurders. Die neemt alle medehuurders in het contract op en verzekert hen tegen onder meer brand-, storm- en waterschade. De verzekerden kunnen extra dekkingen toevoegen, afhankelijk van hun behoeften. Financieel is de polis een stuk voordeliger, want omdat het om één enkel contract gaat, moet de premie ook maar eenmaal betaald worden. (FrD/HG)