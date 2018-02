Axa Bank sluit 56 kantoren 23 februari 2018

Axa Bank heeft het afgelopen jaar 56 kantoren gesloten. Het aantal medewerkers bleef wel stabiel. Telde Axa Bank begin 2017 nog 676 zelfstandige agentschappen, aan het eind van het jaar waren dat er nog 620. Net als sectorgenoten herbekijkt de bank haar netwerk, nu de digitalisering de financiële wereld voor nieuwe uitdagingen stelt. "We willen evolueren naar minder maar grotere kantoren", zegt CEO Peter Devlies. Agentschappen worden samengevoegd, zodat er overal zowel een beleggings- als kredietspecialist aanwezig is om klanten van het nodige advies te blijven voorzien. Opvallend: de krimp van het kantorennet ging niet gepaard met een afbouw van het personeelsbestand. In tegendeel, er was zelfs een lichte stijging.

