Awoniyi: "Niet blijven stilstaan bij gemiste kansen" 24 augustus 2018

Het wilde maar niet lukken voor Taiwo Awoniyi. De huurling van Liverpool liet gisteren enkele opgelegde kansen liggen. "Ik besef dat ik minstens één mogelijkheid heb laten liggen", jammerde de spits. "Alleen mag je daar niet bij blijven stilstaan. Ik kan het ook niet verklaren. Misschien vliegen ze er volgende week wel gewoon in. Ik onthou vooral dat we positief voetbal brachten. Na de heenmatch ben ik er zeker van dat we beter zijn dan Bordeaux. We gaan er alles aan doen om ons te kwalificeren voor de poules." (VDVJ)