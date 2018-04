Awimbalieje laat kinderen ravotten 14 april 2018

De hele paasvakantie hebben kinderen zich kunnen uitleven bij de mobiele speelpleinwerking Awimbalieje, die elke dag doorheen de gemeente toerde. De animatoren brachten telkens twee aanhangwagens vol speelmateriaal mee. Gisteren waren ze te gast op het speelplein in de Patrijzenlaan. Eerder waren ze ook al op de speelpleinen in de Hazelaarstraat en Hoogsteenveld, in de tuin van 't Kasteeltje en in het sportpark. "Gemiddeld waren er zo'n 30 kinderen per dag aanwezig", vertelt hoofdmonitor Robin Schelfhout. "Op het einde van de eerste week haalden we zelfs 60 kinderen. Het was drukker dan de vorige jaren. Toen haalde we gemiddeld 20 kinderen per dag." De kinderen konden zich onder meer uitleven met kubb, fietsjes, touwtjesspringen, badminton, voetbal en en groot 'vier op een rij'-spel. (CVHN)

