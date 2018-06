Avocado-oogst zakt ineen: prijzen hoger 21 juni 2018

00u00 0

Een fotogenieke toast avocado op Instagram posten zal de komende weken mogelijk prijziger worden. Door een tegenvallende oogst in Nieuw-Zeeland, één van de grootste telers wereldwijd, nam de prijs van avocado met 35% toe. Die loopt er nu op tot zo'n 25 Nieuw-Zeelandse dollar per kilo (15 euro). Een jaar geleden was dat maar 11 euro. Of die tegenvallende oogst ook de prijs van de avocado's in België zal doen stijgen, is nog niet duidelijk. Roel Dekelver van Delhaize verwacht op korte termijn weinig impact. Wel stijgen de prijzen elk jaar in de zomermaanden, omdat het oogstseizoen van maart tot augustus loopt.