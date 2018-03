Avila (AA Gent) in de basis 27 maart 2018

Na de succesvolle testcase in en tegen Denemarken - er werd in Brøndby sléchts met 1-0 verloren - gaat Panama vanavond in Zwitserland op de ingeslagen weg voort. Bondscoach Hernan Gomez kiest ook in zijn tweede WK-oefenpot voor een systeem met vijf verdedigers. Het wordt dezelfde 5-4-1 waarmee de Panamezen op 18 juni in Sotchi de Rode Duivels het vuur aan de schenen willen leggen. Na de laatste training in Luzern gaf bondscoach 'El Bolillo' trouwens gewoon zijn elf starters prijs. Goed nieuws voor AA Gent-speler Ricardo Avila, want die kreeg te horen dat hij mag starten op het viermansmiddenveld. Na de wedstrijd in Zwitserland zit de Europese stage er voor de Panamezen op. Voor de start van het WK wordt nog geoefend tegen Noord-Ierland (op 29 mei in Panama City) en Noorwegen (op 6 juni in Oslo). (MGA)

