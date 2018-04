Avicii op z'n 28ste overleden 21 april 2018

In zijn woonplaats in het sultanaat Oman is gisteren de Zweedse muziekproducer en voormalige dj Avicii overleden. Hij was amper 28. De doodsoorzaak blijft voorlopig onbekend. Avicii kende als tiener al successen en brak in 2010 wereldwijd door met de hit 'Bromance'. In 2016 stopte hij met optreden nadat hij, deels door overmatig drankgebruik, verscheidene keren in het ziekenhuis was beland. Avicii stak niet onder stoelen of banken dat de roem en het feesten hun tol hadden geëist en dat hij "te veel negatieve energie" had opgenomen. (LB)

