Aviapartner en Swissport mogen (voorlopig) voortdoen 01 februari 2019

De erkenning van bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport is met een jaar verlengd, die van collega Swissport met tien maanden. In principe geldt een overheidserkenning voor zeven jaar, maar beide firma's krijgen sinds februari 2016 - en nu al voor de vierde keer - een beperkte verlenging. "Het is geen schokkend nieuws dat de verlenging maar tijdelijk is", klinkt het bij Aviapartner. "We gaan hard werken om de opmerkingen weg te werken." De tijdelijke erkenningen hebben betrekking op de afdelingen van Aviapartner en Swissport die zich bezighouden met de passagiers- en bagageafhandeling op Brussels Airport. De cargoafdelingen werden wel voor zeven jaar erkend.