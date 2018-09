AvH bekijkt opties voor zorgenkindjes Planet Parfum en Di 01 september 2018

AvH zag zijn globale winst over het eerste semester terugvallen van 133,5 miljoen euro naar 111,7 miljoen. Dat was vooral het gevolg van een verlies van 10,7 miljoen in de tak 'groeikapitaal'. De holding slikte een waardevermindering op zijn participatie in Distriplus, waar de ketens Di en Planet Parfum zorgenkindjes zijn. AvH bekijkt samen met het management hoe het de parfumwinkels kan versterken nu hun verlies in het eerste halfjaar is opgelopen tot 23 miljoen euro. De holding noteerde ook een waardevermindering op Manuchar, de handelaar in chemicaliën, staal, plastics, papier, hout, ... Voor het volledig jaar gaat AvH ervan uit dat de kernparticipaties goed blijven presteren. Op de Brusselse beurs eindigde het aandeel 4,18% lager op 153,60 euro.

