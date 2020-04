Exclusief voor abonnees AVEVE laat dementerende vrouw niet binnen samen met haar man 23 april 2020

Hij had dringend dierenvoeding nodig, terwijl zij bloemen zou kiezen, maar Jokke Vandenbroeck (79) en zijn dementerende vrouw Yvonne (78) uit Diegem kregen te horen dat ze door de coronamaatregelen niet samen een AVEVE-filiaal binnen mochten. "'Laat je vrouw gewoon in de wagen wachten', zeiden ze. Maar dan is de kans groot dat ze wegloopt. Vorig jaar zijn we haar ook al eens kwijtgeraakt tijdens een wielerwedstrijd van onze kleinzoon. Haar thuislaten is ook geen optie: van de dokter mag ze niet alleen zijn." Ook bij een ander AVEVE-filiaal mochten ze niet samen naar binnen. "Mijn vrouw barstte er in tranen uit. Als echtgenoot doet dat pijn. Uiteindelijk heb ik elders dierenvoeding gekocht."

