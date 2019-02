Avenatti en Stojanovic juichen amper na hun doelpunt 04 februari 2019

00u00 0

Hij duwde de bal met een uitgemeten effectbal in de verste benedenhoek van het doel, 1-0 voor KV Kortrijk, en... hij juicht niet. Geen bescheiden glimlach kwam er op zijn aangezicht. Integendeel, hij stapte misnoegd en in zichzelf mopperend richting middenstip. Felipe Avenatti had zoveel liever gescoord voor... Standard.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN