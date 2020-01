Exclusief voor abonnees Avantium AANDEEL VAN DE DAG 10 januari 2020

00u00 0

Voor de tweede dag op rij knalde de Nederlandse maker van 'groen plastic' hoger. Eergisteren kondigde Avantium aan dat het een fabriek zal bouwen in Groningen. Die was oorspronkelijk gepland in Antwerpen.

