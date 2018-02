Autoverzekeraars tellen minder schadeclaims 22 februari 2018

Het aantal ongevallen met verzekerde voertuigen, waarvoor een verzekeraar moest opdraaien, is vorig jaar gedaald tot 5,98%. Het laagste percentage in jaren. Volgens Hans Decuyper, voorzitter van Assuralia, is de daling te danken aan beleidsinspanningen, zoals snelheidsbeperkingen, en ook steeds meer veiligheidssystemen die in de wagens worden ingebouwd. Ondanks het dalend aantal schadeclaims zal de autoverzekering niet in prijs dalen, benadrukt De Cuyper. Hij wijst op de oplopende herstellingskosten. Ook bij andere verzekeringen moet niet gerekend worden op een daling van de prijs. Zo hebben de twee stormen in januari al voor minstens 142,5 miljoen euro aan schade veroorzaakt.