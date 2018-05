Autoverkoper Cardoen valt in Franse handen 16 mei 2018

00u00 0

Autoverkoper Cardoen wordt overgenomen door het Franse Aramisauto.com, een specialist in de onlineverkoop van tweedehandswagens en onderdeel van autofabrikant PSA. Aramisauto.com is vandaag al actief in Frankrijk en Spanje, maar wil een Europees netwerk uitbouwen. Met Cardoen krijgen de Fransen er in ons land dertien autosupermarkten bij, waarvan zes eigen en zeven franchisezaken. In totaal verkopen die 13.000 wagens van 25 merken en draaien ze zo'n 160 miljoen euro omzet per jaar. Cardoen telt 180 werknemers. Voor hen verandert er weinig tot niets. Het management blijft aan boord en aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel wordt niet geraakt. Zelfs de naam 'Cardoen' blijft behouden. "Dit is absoluut géén kostenfusie, zo hebben we het personeel ook verzekerd", zegt CEO Wim Vos. Cardoen zal het komende half jaar ook gewoon nieuwe vestigingen openen in Geel, Charleroi en Luik, zoals gepland. "Dankzij deze extra knowhow kan Cardoen zijn doel nog sneller verwezenlijken: aan klanten de handigste manier bieden om een auto te kopen, met een sterkere interactie dan ooit tussen de website en ons netwerk van autosupermarkten", ziet Vos een goede zaak in de overname.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN