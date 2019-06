Exclusief voor abonnees Autoverkoop blijft maar dalen 04 juni 2019

00u00 0

51.081 nieuwe personenwagens werden er in mei ingeschreven, ofwel 7,1% minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De autoverkoop blijft maar klappen krijgen, want de eerste drie maanden van dit jaar was er ook al een daling met 10%. Het populairste merk was Volkswagen (10% marktaandeel), gevolgd door Renault (8,6%) en Peugeot (7,6%). De markt voor lichte vrachtvoertuigen groeide wel, met 3,4%. De motorenmarkt zakte dan weer met 9%.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis