Exclusief voor abonnees Autoverkeer bijna gehalveerd 28 maart 2020

00u00 0

Voor het eerst zijn er cijfers over het verkeer op de snelwegen sinds de invoering van de coronamaatregelen van de federale overheid. Het aantal voertuigen nam op maandag 16 maart af met 20% ten opzichte van de week voordien. Op 23 maart was er zelfs een daling met 48,5% in vergelijking met twee weken voordien. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum die VRT NWS en Be-Mobile, de verkeerspartner van de openbare omroep, met elkaar vergeleken. Alleen het autoverkeer neemt overigens af, het aantal vrachtwagens op de weg blijft gelijk. Op 16 maart waren er zelfs 3% meer trucks. In de ochtendspits was het wat rustiger, maar overdag reden er beduidend meer vrachtwagens op onze wegen. Dat kan te maken hebben met het hamstergedrag, waardoor supermarkten de afgelopen twee weken vaker nieuwe leveringen nodig hadden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis