Autostuur viezer dan toiletpot 25 maart 2019

De meeste autosturen zijn zó vies dat de doorsnee toiletpot in vergelijking een regelrecht baken van hygiëne is. Een Frans bedrijf dat reinigingsproducten voor wagens verkoopt, liet stalen van 2.500 auto's onderzoeken. Daaruit bleek dat op het stuur gemiddeld 800 bacteriën per vierkante centimeter zitten - op een wc-pot zijn dat er 80. Deelauto's waren er zowaar nog erger aan toe dan privéwagens. De meest aangetroffen bacteriën veroorzaken braken, misselijkheid, infecties en diarree. Hun talrijke aanwezigheid kan verklaard worden doordat auto's vaak in de zon staan en amper verlucht worden.