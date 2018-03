Autostoel houdt chauffeur op de weg 08 maart 2018

In de 'Techpeditie' van imec kunnen bezoekers plaatsnemen in een slimme autostoel, waarna ze moeten proberen een parcours af te leggen zonder te crashen. Intussen meet de stoel de hartslag van de bestuurder. Dat kan doordat in de bekleding sensoren zijn ingewerkt. Er bestaan ook sensoren die oogbewegingen registreren, waardoor kan nagegaan worden of de chauffeur nog alert is of niet. Is dat niet het geval, volgt er een waarschuwing. "Toekomstige auto's zouden zich dan op eigen houtje aan de kant van de weg zetten, als ze merken dat de bestuurder een hartaanval krijgt of in slaap dreigt te vallen", weet Hanne Degans van imec.

