Exclusief voor abonnees AUTOSPORT 23 maart 2020

In tegenstelling tot wat op de sociale media de ronde doet, is de Ypres Rally (einde juni) nog niet van de kalender gehaald. Het Belgian Rally Championship startte in Landen, eind februari, maar zag zijn tweede en derde wedstrijd, respectievelijk Spa en Tielt, wel 'on hold' gezet. Verdere beslissingen worden niet voor midden april verwacht. De Spa Rally en de TAC Tielt kunnen nog steeds naar een latere datum verschuiven. Beide organisatoren blijven aan een plan B werken. Oktober is bijvoorbeeld voor de TAC een optie. Voor de overige wedstrijden is het afwachten. (JCA)