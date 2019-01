Autosport 05 januari 2019

De Africa Eco Race was aan de vierde etappe toe. De dagzege was voor Dominique Laure en Christophe Crespo in hun Optimus Buggy. Zij blijven de onbetwistbare leiders, met 19 minuten voorsprong. Bouwens-De Leeuw en Boerboom schitterden met de Iveco. Zij haalden de zesde plaats algemeen. Essers, Lauwers en Cooninx kwamen met de MAN als zestiende over de streep. In de tussenstand staan Essers-Lauwers-Cooninx op de elfde plaats. Bouwens- De Leeuw en Boerboom op de 13de plaats. (JCA)