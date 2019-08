Exclusief voor abonnees AUTOSPORT 27 augustus 2019

In de VS blijft Laurens Vanthoor, samen met zijn vaste racepartner Earl Bamber, leider in het IMSA-kampioenschap. Het duo moest in Virginia wel de Porsche-teamgenoten Nick Tandy en Patrick Pilet voorlaten, "maar een 1-2 met het team behalen is uiteraard schitterend", aldus Vanthoor. "We hadden natuurlijk willen winnen, maar tweede is niet om over te klagen." Vanthoor en Bamber blijven leider met 11 punten meer dan Tandy en Pilet en Porsche is meteen zeker van de titel in GTE in IMSA. Op 15 september racet Vanthoor in Laguna Seca. (JCA)