AUTOSPORT 03 april 2018

00u00 0

Ugo De Wilde is sterk gestart in de Franse F4, het kampioenschap waar ook Stoffel Vandoorne zijn carrière in begon. De Wilde won één race, werd 2de en 7de en is leider. Ulysse De Pauw, een andere jonge Belg, is zesde na de races in Nogaro