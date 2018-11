Autosport 12 november 2018

Jenson Button is in Motegi, samen met zijn teamgenoot Naoki Yamamoto, de nieuwe Super GT-kampioen geworden. In hun Honda NSX werden ze derde in de afsluitende race, amper anderhalve seconde voor hun dichtste titelrivalen. Voor Button is het de eerste titel sinds zijn F1-wereldtitel in 2009

