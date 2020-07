Exclusief voor abonnees Autosport 07 juli 2020

Thierry Neuville heeft in een interview met de Franstalige krantengroep Sud Info te kennen gegeven dat hij niet meer gelooft in de Rally van Ieper op de WRC-kalender van 2020. De herziene kalender plaatst Estland voor Turkije (24 - 27 september) en Duitsland (15 - 18 oktober). Dan volgt Italië (29 oktober - 1 november), voor de seizoensafsluiter in Japan (19 - 22 november), waarvan de datum ook ongewijzigd blijft. Neuville: "We gaan niet verder dan die vijf wedstrijden, Ieper maakt enkel nog kans bij een annulering van één van die vijf races. Ik had het fantastisch gevonden, want het is een atypische rally met veel valkuilen, waarvan er geen twee in de wereld zijn." (JCA)