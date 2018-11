AUTOSPORT 28 november 2018

Zoals verwacht stapt Mick Schumacher volgend seizoen over naar de Formule 2. De zoon van begon vorig seizoen in de Formule 3 plots koers na koers te winnen en pakte uiteindelijk ook de titel. Hij blijft bij zijn team, Prema, dat ook auto's inzet in Formule 2. Als de 19-jarige Schumacher in 2019 indruk kan maken, dan is zo goed als zeker dat hij in 2020 overstapt naar Formule 1. (JB)