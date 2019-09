Exclusief voor abonnees Autosport 21 september 2019

Dit weekend start het najaarsluik van de F1 met alleen nog wedstrijden buiten Europa. Singapore is de eerste van zeven wedstrijden in een WK dat al lang beslecht lijkt. In Spa is de ELMS op bezoek. Daarin maakt Sam Dejonghe zijn debuut in LMP2. In Barcelona is er GT Open en TCR Europe, met diverse Belgen. Stienes Longin verdedigt zijn leidersplaats in de Euro Nascar in Hockenheim. IndyCar is er in Laguna Seca en Super GT in Sugo. Op twee wielen is er de Moto GP van Aragon. (JCA)