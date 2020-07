Exclusief voor abonnees Autosport 13 juli 2020

In Oostenrijk was de zege in F2 voor de Rus Robert Shwarztman in de eerste race, waarin Mick Schumacher vierde werd. Christian Lundgaard won de tweede race, een wedstrijd waarin de brandblusser van Mick Schumacher spontaan afging. De zoon van Michael Schumacher gaf op