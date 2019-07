Exclusief voor abonnees Autosport 26 juli 2019

Dit weekend vindt in Spa-Francorchamps de 71ste editie van de Total 24 Hours of Spa plaats. Het is de grootste GT-race ter wereld en opnieuw staan een tiental prestigieuze automerken aan de start, van Ferrari over Lamborghini tot Bentley. Bij Porsche vinden we dan weer de beste GT-rijder van de afgelopen seizoenen, Laurens Vanthoor, die gisteren de vrije training won. Vandaag zijn er nog chronoritten, de race zelf start morgen om 16.30u. (JCA)