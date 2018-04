Autosport 27 april 2018

Dit weekend staat met de Rally van Wallonië in Namen de vierde manche van het BK Rally op de agenda. De driedaagse klassieker, want met start vanavond al, kan rekenen op een erg sterke affiche met maar liefst 16 wagens in de topklasse R5. De leider in het BK, Kris Princen, laat echter verstek gaan. Reglementair mag iedere rijder maar punten scoren in 8 van de 9 wedstrijden van het kampioenschap, en Princen komt dus niet naar de Rally van Wallonië. De concurrentie, en in de eerste plaats regerend kampioen Vincent Verschueren, moet dus een slag slaan. De wedstrijd eindigt zondagnamiddag

