Autosport 19 november 2018

Toyota heeft in Shanghai na een natte race de vijfde manche van het seizoen in het World Endurance Championship gewonnen. Mike Conway, Jose Maria Lopez en Kamui Kobayashi gingen dit keer met de eer lopen. Voor het drietal is het na Fuji de tweede zege op een rij. Fernando Alonso, Kazuki Nakajima en Sebastien Buemi moesten genoegen nemen met de tweede plaats in een wedstrijd die twee keer moest worden stilgelegd door de regen. Zij blijven wel WK-leider

HLN