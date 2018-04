AUTOSPORT 07 april 2018

Er staat veel autosport op het menu dit weekend. In Zolder is er het New Race Festival met de start van het Belcar-seizoen, de European GT4 Series en de Blancpain GT Series Sprint Cup. De TAC Rally in Tielt is dan weer de derde manche van het Belgian Rally Championship, met de strijd tussen Vincent Verschueren en Kris Princen. Verder is er de openingsmanche van het WK Toerwagens in Marrakesh, met diverse Belgen aan de start. (JCA)