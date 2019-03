AUTOSPORT 18 maart 2019

In Spa heeft Cécric Cherain de tweede manche van het Belgian Rally Championship gewonnen. De 35-jarige Waal neemt ook de leiding in het BK rally. Met Adrian Fernemont en Ghislain de Mevius op 2 en 3 kent Spa een volledig Skoda-podium. Cherain won 14 van de 24 proeven en enkel Kris Princen kon even de indruk wekken Cherain te zullen bedreigen. De Limburgse kampioen ging in zijn BMA VW Polo echter in de fout in de zesde proef