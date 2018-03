AUTOSPORT 12 maart 2018

In Spa is de slotfase van de Spa Rally, de tweede manche van het Belgian Rally Championship, uitgedraaid op een thriller. De zege was voor Adrian Fernémont met vijf seconden bonus op Kris Princen, allebei in een Skoda. Michael Albert werd derde met zijn Ford Fiesta. Princen blijft leider in het BK Rally