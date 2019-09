Exclusief voor abonnees Autosport 20 september 2019

Het DTM heeft de kalender 2020 bekendgemaakt. De start vindt plaats in Zolder, zoals in de gloriejaren altijd het geval was, en het seizoen eindigt traditioneel op de Hockenheimring. Met Monza en het Zweedse Anderstorp zijn er twee nieuwe circuits. (JCA)

