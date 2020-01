Exclusief voor abonnees Autosport 21 januari 2020

Op 31 januari, 1 en 2 februari start het autosportseizoen in ons land, met de Legend Boucles, een proef voor 'historic' rallywagens die nu volledig in en om Bastenaken wordt verreden. Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul zien we dit jaar niet, maar met Kris Meeke, Mikko Hirvonen en Craig Breen staan er echte WK-toppers aan de start van de Legend Boucles Bastogne 2020, tegen de betere Belgen uit het Belgian Rally Championship. (JCA)