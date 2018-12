AUTOSPORT 03 december 2018

Porsche Cup Benelux-kampioen Ayhancan Guven en Salih Yoluc hebben Turkije met een Mercedes de overwinning bezorgd in de allereerste FIA GT Nations Cup. In Bahrein haalden zij het na een knappe strijd met de Ferrari van het Verenigd Koninkrijk. Bij de start ging het grondig mis voor de Belgische WRT Audi van Mike Den Tandt en Charles Weerts. Na contact met de Ferrari van Mexico en die van Rusland verdween de Audi in de Belgische driekleur nog voor de eerste bocht uit de race. (JCA)