Dries Vanthoor, Alex Riberas en Christopher Mies hebben de opener van de Blancpain Endurance in Monza gewonnen. In hun Audi van het Belgische WRT waren ze sneller dan Mercedes en Lamborghini, de winnaar van vorig jaar. De manier waarop Dries Vanthoor, die het laatste deel van de race reed, de zege veiligstelde, was ronduit indrukwekkend. In Pro-Am ging de derde plaats naar de AF Corse Ferrari van Louis Machiels. De R-Motorsport Aston Martin V12 Vantage GT3 van Maxime Martin eindigde uiteindelijk als negende, Maxime Soulet gaf in zijn Bentley op. Dries Vanthoor is na deze zege meteen ook leider in de Blancpain Series

