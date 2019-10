Exclusief voor abonnees Autosport 14 oktober 2019

Laurens Vanthoor is dit weekend in Braselton (Georgia) GT-kampioen geworden in de Noord-Amerikaanse IMSA-serie, een kampioenschap met onder meer de 24 Uur van Daytona, de 12 Uur van Sebring en Petit Le Mans. Onze landgenoot is een fenomeen in de GT-racerij. De 28-jarige Limburger telt zeges in alle grote 24-uursraces in de wereld, van Dubai over Spa, de Nürburgring en Zolder tot Le Mans. Enkel Daytona staat nog niet op de erelijst van Vanthoor. Hij kan nog één echt grote titel aan zijn palmares toevoegen en dat is die in het FIA WEC, waar hij vooralsnog niet aan de start verschijnt

