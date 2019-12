Exclusief voor abonnees AUTOSPORT 11 december 2019

00u00 0

De FIA heeft de DTM-kalender 2020 niet goedgekeurd, vanwege de clash tussen de DTM in Zolder en de manche van het WK Uithouding in Spa. Gezien de FIA WEC prioriteit geeft op DTM, zou het wel eens kunnen dat de DTM moet verhuizen. Beide proeven vinden plaats tijdens het weekend van 25 april en dat zint de FIA en blijkbaar ook de Belgische federatie RACB niet. Een verhuis naar Hockenheim voor de race van Zolder is een optie. (JCA)